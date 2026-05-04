Hava sıcaklıklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan ve yumurtalarından çıkan örümcekler, araçların karanlık menfezlerini ve kuytu köşelerini yeni yuvalanma alanı olarak seçiyor.

Haşere kontrol uzmanları, özellikle Mayıs ayında bu vakaların rekor seviyeye ulaştığını belirterek, araç içi izolasyonun yetersiz kaldığı noktalarda doğal savunma mekanizmalarının devreye sokulması gerektiğini vurguluyor.

NEDEN "LİMON KABUĞU" ÖNERİLİYOR?

Bilimsel araştırmalar, örümceklerin narenciye kokularına karşı aşırı duyarlı olduğunu ve bu kokuların bulunduğu alanlardan süratle uzaklaştığını gösteriyor.

-Doğal Caydırıcı: Araç içine yerleştirilecek limon, portakal veya greyfurt kabukları, kimyasal ilaç kullanmadan örümcekler için aşılmaz bir "koku bariyeri" oluşturuyor.

-Alternatifler: Nane ve tarçın gibi keskin aromaların da benzer bir koruma kalkanı sağladığı ifade ediliyor.

PANİK ANI TRAFİK CEZASI GETİREBİLİR

Daily Express'te yer alan habere göre, otomobil uzmanı Lee Caroline, sürüş esnasında aniden beliren bir örümceğin sürücüde yaratacağı ani reflekslerin hukuki boyutuna dikkat çekiyor. Caroline’a göre, örümcek paniği nedeniyle dikkati dağılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ağır para cezaları ve ehliyet puanı kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir.

UZMANLARDAN 3 ADIMDA GÜVENLİK REHBERİ

Uzmanlara göre sadece limon kabuğu koymak yeterli değil. İşte dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:

-Sızdırmazlık Kontrolü: Kapı ve bagaj çevresindeki deforme olmuş kauçuk fitiller, örümceklerin sızma noktasıdır; mutlaka yenilenmelidir.

-Havalandırma Hijyeni: Havalandırma kanalları periyodik olarak temizlenerek yuvalanma riskinin önüne geçilmelidir.

-Kırıntı Yönetimi: Araç içindeki yemek artıkları, örümceklerin beslendiği diğer böcekleri çektiği için temizlik ihmal edilmemelidir.

ARACINIZDA ÖRÜMCEK GÖRDÜĞÜNÜZDE NE YAPMALISINIZ?

Seyir halindeyken bir örümcekle karşılaşılması durumunda uzmanların tavsiyesi net: "Soğukkanlılığınızı koruyun." Ani manevralar yerine, trafiği tehlikeye atmayacak bir noktada aracı sağa çekmek hem can güvenliğini sağlıyor hem de olası bir kazanın hukuki yükümlülüğünden sürücüyü koruyor.