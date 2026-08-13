Şehir yaşamının en büyük sorunlarından biri olan otopark yetersizliği için ezber bozan bir adım atıldı. Otomotiv devi Hyundai imzasını taşıyan projede; sürücülerin araçlarını belirli bir noktada bırakıp gitmesi yeterli oluyor. Gerisini tamamen otoparkın yer altına yerleştirilen özel teknolojik sistemler devralıyor.

ARACIN ALTINA GİRİP TEKERLEKLERDEN KALDIRIYOR

Sistemin merkezinde, yalnızca 110 milimetre kalınlığında olan ve inceliğiyle dikkat çeken özel robotik cihazlar yer alıyor. Sürücü teslim alanına aracını bıraktıktan sonra, bu küçük devler otomobilin altına giriyor ve tekerlekleri kaldırarak aracı havaya yükseltiyor. Gelişmiş LiDAR sensörleri sayesinde çevresini kusursuz bir şekilde tarayan sistem, 3,4 tona kadar olan araçları hiç zorlanmadan milimetrik olarak uygun alana taşıyor.

Sürücü aracını geri almak istediğinde ise karmaşık otopark koridorlarında gezmek yerine, çıkıştaki ekrandan bir talep oluşturuyor ve aracı ayağına kadar geliyor.

OTOPARK KAPASİTESİ YÜZDE 50 ARTACAK

Geleneksel otoparklarda araç kapılarının açılabilmesi için yanlarda geniş boşluklar bırakılması gerekirken, bu teknolojide sürücü araç içinde olmadığı için araçlar birbirine neredeyse sıfır yanaştırılabiliyor.

Her yöne rahatça hareket edebilen bu sistem sayesinde manevra yapılması imkânsız dar alanlar bile değerlendiriliyor. Bütün bu avantajlar, mevcut otoparkların kapasitesini yüzde 20 ila 50 oranında artırarak şehirlerdeki park krizine köklü bir çözüm sunuyor. İlk olarak Güney Kore'deki dev bir konut kompleksinde test edilmeye başlanan bu sistemin, yakın gelecekte tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor.