İngiltere’de uygulamaya alınan yeşil çerçeveli hız levhaları, zorunlu bir hız sınırını değil, sürücülere “önerilen güvenli hız” bilgisini veriyor. Kırmızı çerçeveli levhaların aksine bu işaretler yasal yaptırım içermiyor. Sürücü, belirtilen hızın üzerine çıkabiliyor ancak bu tamamen kendi sorumluluğunda gerçekleşiyor.

KIRMIZI VE YEŞİL LEVHA ARASINDAKİ FARK

Kırmızı çerçeveli hız sınırı levhaları, yasal olarak bağlayıcı kabul ediliyor. Bu sınırların aşılması durumunda para cezası, ceza puanı ve bazı durumlarda ehliyet iptali gündeme geliyor. Yeşil çerçeveli levhalar ise yalnızca uyarı niteliği taşıyor. Ancak önerilen hızın aşılması sonucu yaşanan bir kazada, sürücünün mahkeme sürecinde kusurlu sayılma ihtimali artıyor.

HANGİ BÖLGELERDE KULLANILIYOR?

Yeşil halkalı hız levhaları genellikle riskin yüksek olduğu noktalarda yer alıyor. Bu bölgeler arasında okul ve anaokulu çevreleri, yoğun yerleşim alanları, görüş mesafesinin sınırlı olduğu dar yollar ile bisiklet ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahlar bulunuyor. Yerleştirme kararı merkezi bir otoriteye değil, yerel yönetimlere ait olduğu için ülke genelinde net bir sayı bilinmiyor. Ancak İngiltere’de yüzlerce noktada bu levhaların kullanıldığı tahmin ediliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

İngiltere’de yapılan araştırmalar, yeşil hız levhalarının özellikle okul bölgelerinde ve yerleşim alanlarında kazaları yüzde 10’a varan oranlarda azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu işaretlerin yol daraltmaları, hız kameraları veya farklı yol kaplama renkleriyle birlikte kullanıldığında daha etkili olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM

Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde yeşil çerçeveli hız levhalarına karşılık gelen bir uygulama bulunmuyor. Bunun yerine hız kesici kasisler, yaya öncelikli alanlar, okul geçidi levhaları ve zorunlu hız sınırları uygulanıyor. Bu yöntemler doğrudan yasal yükümlülük içerdiği için sürücüler açısından bağlayıcı kabul ediliyor.