Araç temizliğinde pratik ve ucuz yöntemler arayan sürücüler, evdeki malzemelerle lastik parlatmanın bedelini ağır ödeyebilir. İnternette sıkça önerilen sirke ve çamaşır suyu gibi evsel temizleyiciler, pırıl pırıl bir görünüm vaat etse de lastiklerin ve jantların kimyasal yapısını bozarak cebinizi yakıyor.

SİRKE JANTLARI ERİTİP BOYAYI SÖKÜYOR

Temizlikte doğal bir alternatif olarak görülen sirke, yüksek asit oranı nedeniyle sanıldığı kadar masum değil. Doğrudan güneş ışığında lastik yüzeyinde kuruyan veya uzun süre temas eden sirke, kauçuğun üzerindeki koruyucu fabrika katmanına zarar veriyor. Daha da tehlikelisi, jantlara temas eden asit zamanla metalde şiddetli korozyona ve paslanmaya neden oluyor.

Profesyonel bisiklet yarışlarında lastikleri yumuşatıp yol tutuşunu artırmak için sirke kullanılsa da uzmanlar, bu yöntemin kauçuğu ışık hızında aşındırdığını ve sivil araçlar için kesinlikle uygun olmadığını belirtiyor.

ÇAMAŞIR SUYU LASTİKLERİ ÇATLATIP İÇTEN ÇÜRÜTÜYOR

İnatçı lekeleri çıkarmak için çamaşır suyuna sarılan sürücüleri ise daha büyük bir tehlike bekliyor. İnanılmaz güçlü bir oksitleyici olan çamaşır suyu (sodyum hipoklorit), kauçuk yapıyı doğrudan tahrip ediyor. Bu kimyasala maruz kalan lastik yan duvarları hızla kuruyarak derin çatlaklar oluşturuyor. Sürüş esnasında gücünü kaybeden lastik, yüksek hızda patlama riskiyle baş başa kalıyor.

MASUM SANILAN HATANIN FATURASI TAM 65 BİN TL

Sırf lastikleri parlatmak uğruna evdeki kimyasalları kullanan araç sahipleri, günün sonunda devasa bir sanayi faturasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Sirke yüzünden korozyona uğrayan jantlar ve çamaşır suyu nedeniyle çatlayıp çürüyen 4 lastiği yenilemenin bedeli bugün en üst segmentte 65.000 TL'yi buluyor. Premium bir lastik takımının 4 tanesi 26.000 TL’ye kadar çıkarken, eriyen ve çürüyen çelik jant takımını değiştirmek ise sürücünün cebinden 39.000 TL’den fazla paranın çıkmasına neden oluyor.

Uzmanlar, araç lastiklerinin sıradan kauçuktan ibaret olmadığını, özel koruyucu bileşenler içerdiğini hatırlatarak temizlikte binlerce liralık masraftan kaçınmak için sadece oto bakım ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.