İkinci el otomobil alırken yalnızca fiyat tablosuna ve kilometresine bakmak büyük bir hata olabilir.

Türkiye’de sanayi sitelerinin yolunu aşındırmak istemeyen sürücüler için uyarılar peş peşe geldi. Sık sık kronik arızalarla gündeme gelen, yedek parça tedariğinde zorluk yaşatan ya da yüksek bakım maliyetleriyle bütçeleri sarsan 6 otomobil modeli açıklandı.

ŞANZIMAN VURUNTUSU VE SU EKSİLTME KRONİKLEŞTİ

Uzmanın radarında özellikle şanzıman ve motor arızalarıyla sürücüsünü üzen popüler modeller yer alıyor:

Ford (Powershift Şanzımanlı Modeller): Şanzımandaki belirgin vuruntu ve sarsıntılı vites geçişleri, yüksek tamir maliyetleriyle sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Chevrolet Cruze: Türkiye pazarında hararet yapmaya yatkınlığı, LPG sistemleriyle yaşadığı uyumsuzluk ve yedek parça tedariğindeki sıkıntılarla biliniyor.

BMW 1.16: Sık karşılaşılan su eksiltme problemleri ve buna bağlı motor ısınma riskleri nedeniyle dikkatli incelenmesi gerekiyor.

AĞIR BAKIM MASRAFLARI VE ELEKTRİK KÂBUSU

Listenin devamında ise lüks segmentten şehir içi araçlara kadar geniş bir yelpazede yüksek masraf çıkaran markalar öne çıkıyor:

Range Rover: Özellikle motorun tamamen yenilenmesini (refe) gerektiren ağır arızaları ve yüksek maliyetli kronik problemleriyle öne çıkıyor.

Peugeot & Citroën Grubu (Bazı Benzinli Modeller): Henüz düşük kilometrelerdeyken bile triger kayışı koparma riski ve kafa karıştıran elektriksel arızalarla sürücülerinin başını ağrıtıyor.

Eğer ikinci el piyasasında bütçenizi korumak ve tamircilerle akraba olmamak istiyorsanız, ilanlardaki cazip fiyatlara aldanmadan önce bu modellerin kronik geçmişini mutlaka derinlemesine araştırmanız tavsiye ediliyor.