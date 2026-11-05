Birkenhead kentinde uygulanan ve yaklaşık 300 bin sterline mal olduğu belirtilen düzenleme, alışılmış yol çizgilerinden farklı görünümüyle dikkat çekmişti. Ancak yetkililer, deneme sürecinin ardından uygulamanın devam etmemesine karar verdi.

YOLUN GÖRÜNÜMÜ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Merseyside bölgesindeki Grange Road West üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, yol yüzeyine dikkat çekici turuncu işaretlemeler uygulandı. Düzenleme, araç trafiğini yönlendirmeyi ve özellikle yayalar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyordu.

Ancak parlak turuncu renk, kısa sürede bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Özellikle yolun görünümünden ve yapılan değişikliklerden rahatsız olan vatandaşlar, düzenlemenin kaldırılmasını istedi. Artan şikayetler üzerine belediye, uygulamayı yeniden değerlendirmeye aldı.

300 BİN STERLİNLİK DÜZENLEME KALDIRILDI

Yaklaşık 155 metrelik yol bölümünü kapsayan uygulama, bölge sakinleri tarafından İngiltere'de popüler olan turuncu renkli mısır atıştırmalığına benzetildi. Yolun kısa sürede “Wotsit Sokağı” olarak anılmaya başlanması, tartışmaları daha da büyüttü.

Wirral Belediyesi, altı aylık deneme sürecinde gelen şikayetleri ve trafik üzerindeki etkileri değerlendirdi. Bunun sonucunda turuncu işaretlemelerin, bankların ve büyük saksıların kaldırılmasına karar verildi.

Ancak uygulamanın bütün unsurlarından vazgeçilmedi. Belediye, yakındaki kavşakta trafik akışını iyileştirdiği gerekçesiyle tek yönlü ulaşım sistemini korudu. Ayrıca bölgedeki işletmeler için yeniden park ve yükleme alanları oluşturulması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 300 bin sterlinlik düzenlemenin kaldırılması da kamu kaynaklarının kullanımı konusunda eleştirilere neden oldu. İşaretlemelerin sökülmesi için ne kadar harcandığı ise açıklanmadı.