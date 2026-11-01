Başkent Atina'da uygulanan sistem, özellikle yoğun saatlerde şehir merkezindeki araç sayısını azaltmayı hedefliyor. Tek ve çift rakamlı plakalar için farklı günler belirlenirken bazı araçlara ise kısıtlamadan muaf tutulma hakkı tanınıyor.

PLAKANIN SON RAKAMINA GÖRE GİRİŞ İZNİ

Atina'da 'Daktylios' adı verilen trafik düzenlemesine göre plakası 1, 3, 5, 7 veya 9 rakamıyla biten otomobiller, ayın 1, 3, 5, 13, 15, 23 ve 31 gibi tek sayılı günlerinde şehir merkezindeki belirli bölgelere girebiliyor.

Plakası 0, 2, 4, 6 veya 8 rakamıyla biten araçların ise ayın 2, 4, 6, 14, 16, 24 ve 30 gibi çift sayılı günlerinde giriş yapmasına izin veriliyor. Böylece sürücülerin şehir merkezine araçlarıyla girebilecekleri tarihler, plakalarının son rakamına göre belirleniyor.

Kısıtlama şehrin tamamında değil, belirlenen merkezi bölgede ve belirli saatlerde uygulanıyor. Kurallara aykırı şekilde bölgeye giren sürücüler için 100 avroluk para cezası öngörülüyor.

BELİRLİ SAATLERDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni trafik düzenlemesi pazartesiden perşembeye 07.00–20.00, cuma günleri ise 07.00–15.00 saatleri arasında geçerli olacak. Hafta sonları ve resmî tatillerde sürücüler plaka sınırlaması olmadan belirlenen bölgeye giriş yapabilecek.

Elektrikli, hibrit ve belirli emisyon koşullarını karşılayan araçlar ise uygulamadan muaf tutulacak. Bu araçların sahipleri gerekli izin belgesini dijital ortamdan alabilecek. Bölgede yaşayan vatandaşlara da özel giriş ve çıkış izinleri verilecek.

Yunanistan polisi tarafından duyurulan düzenleme, 12 Ekim 2026'da yeniden yürürlüğe girdi ve 23 Temmuz 2027'ye kadar devam edecek. Yetkililer, uygulamayla şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu ve hava kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.