Üçgen bir çerçeve içinde, ön kısmı kaybolmuş bir araba ve yatay çizgiler... Bu tabela, sürücüye çok kritik bir tehlikeyi haber veriyor: Düşük Görüş Koşulları!

Genellikle yoğun sis, şiddetli yağmur veya görüşü engelleyen dumanlı bölgelerin girişine yerleştirilen bu işaret, "birazdan yolun geri kalanını göremeyebilirsin" demenin en kısa yolu.

Tabelanın anlamını bilmek kadar, onu gördüğünüz an alacağınız aksiyonlar da hayatidir:

Hızınızı Hemen Düşürün: Görüş azaldığında tepki süreniz kısalır, bu yüzden yavaşlamak ilk kuraldır.

Klima ve Silecekleri Hazırlayın: Ön camın buğulanmasını önlemek için klimayı aktif hale getirin ve sileceklerin damlaları temizlediğinden emin olun.

Takip Mesafesini İkiye Katlayın: Öndeki aracı değil, yol üzerindeki beyaz çizgileri (şeritleri) takip ederek rotanızda kalın.