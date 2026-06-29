Otomobilinizle binlerce kilometre yol yapmış, onun her huyunu suyunu bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak her gün gözünüzün önünde duran öyle bir detay var ki, sürücülerin büyük kısmı bunun ne işe yaradığını ancak tesadüfen öğreniyor. Bahsettiğimiz şey, gösterge panelindeki yakıt sembolünün hemen yanında duran o minik ok işareti.

Özellikle yeni bir araç aldığınızda veya kiralık bir araca bindiğinizde, akaryakıt istasyonuna girerken o meşhur kararsızlık yaşanır: "Bu arabanın depo kapağı sağda mıydı, solda mı?" İşte tam bu anlarda aynalardan arkaya bakmaya çalışmanıza veya kafanızı camdan çıkarmanıza hiç gerek yok. Yakıt göstergesindeki o küçük üçgen veya ok işareti, deponun aracın hangi tarafında olduğunu net bir şekilde fısıldar. Ok sola bakıyorsa sol tarafa, sağa bakıyorsa sağ tarafa yanaşmanız gerekir.

1990’ların sonundan itibaren bir endüstri standardı haline gelen ve bugün neredeyse tüm modern otomobillerde yer alan bu dahiyane detay, aslında büyük bir kaosu önlüyor. Yapılan araştırmalar, sürücülerin her yıl en az bir veya iki kez istasyona yanlış taraftan yanaşma hatası yaptığını gösteriyor. Bu küçük dalgınlık ise hem zaman kaybına hem de pompa önlerinde can sıkıcı bir trafiğe yol açıyor.

GÖSTERGE PANELİNDEKİ GİZLİ KAHRAMAN

Yakıt göstergesindeki ok, aslında otomobil üreticilerinin hayatımızı kolaylaştırmak için konsola gizlediği ipuçlarından sadece bir tanesi. Direksiyonun arkasındaki o dijital dünyada, yıllarca baksanız da tam olarak ne işe yaradığını çözemediğiniz ya da yanlış kullandığınız pek çok sembol mevcut.

Örneğin, klima panelinde arabayı temsil eden bir ikonun içinde dönen kıvrımlı ok işareti, yani "iç hava sirkülasyonu" düğmesi bunlardan biri. Çoğu sürücü bunu klimanın daha iyi soğutması için sürekli açık bırakır. Oysa bu düğme, dışarıdaki kirli havayı, egzoz dumanını veya kötü kokuları içeri almamak için tasarlanmıştır ve uzun süre açık kalması içerideki oksijen seviyesini düşürerek uykunuzu getirebilir. Benzer şekilde, arka cam rezistansının dikiz aynalarını da ısıttığını veya otomatik viteslerin yanındaki bazı küçük 'P' kilit tuşlarının acil durumlarda hayat kurtardığını çoğumuz gözden kaçırırız.

CEVAP ASLINDA TORPİDO GÖZÜNDE SAKLI

Otomotiv uzmanlarına göre sürücülerin yüzde yetmişinden fazlası, araç satın aldıklarında kendilerine teslim edilen kalın kullanım kılavuzunun kapağını bile açmıyor. Oysa "Kılavuzu okumak" kulağa ne kadar sıkıcı gelse de, aslında o kitapçık aracınızın tüm gizli güçlerini açığa çıkaran bir harita niteliğinde.

Bir sonraki yolculuğunuzda ya da trafikte kaldığınız sıkıcı bir anda, gözünüzü gösterge paneline dikip o küçük sembolleri yeniden inceleyin. Aracınızın size anlatmaya çalıştığı ama bugüne kadar duymadığınız çok şey olduğunu fark edeceksiniz.