Otomobillerin ön camının kenarlarında yer alan siyah benekli desenler, birçok sürücünün dikkatini çekse de ne işe yaradığını bilenlerin sayısı oldukça az. İlk bakışta sadece estetik bir detay gibi görünen bu noktalar, aslında aracın güvenliği ve dayanıklılığı açısından kritik bir görev üstleniyor.

GÖRÜNÜŞÜ KADAR MASUM DEĞİL

Ön camın çevresinde yer alan siyah çerçeve ve onun devamındaki küçük siyah benekler, otomotiv sektöründe "seramik frit" olarak adlandırılıyor. Üretim aşamasında camın üzerine yüksek sıcaklıkta kalıcı olarak işlenen bu kaplama, yıllar boyunca görevini yerine getirmeye devam ediyor.

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Siyah beneklerin en önemli görevlerinden biri, ön camı araç gövdesine sabitleyen yapıştırıcı tabakayı güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak. Böylece yapıştırıcının zamanla zayıflaması önlenirken, ön camın gövdeye sağlam şekilde tutunması sağlanıyor.

Siyah çerçeve, güneş altında şeffaf cama göre daha fazla ısınıyor. Benekli geçiş deseni ise siyah bölüm ile şeffaf cam arasındaki sıcaklık değişimini kademeli hale getiriyor. Bu sayede cam üzerindeki gerilim azalıyor, optik bozulmaların ve üretim sırasında oluşabilecek deformasyonların önüne geçiliyor.

Siyah benekler yalnızca teknik bir işleve sahip değil. Aynı zamanda camın siyah çerçevesi ile şeffaf bölümü arasındaki geçişi daha yumuşak göstererek daha şık ve bütüncül bir görünüm oluşturuyor.

HEMEN HEMEN HER OTOMOBİLDE BULUNUYOR

Bugün üretilen otomobillerin büyük bölümünde ön camın kenarlarında bu siyah benekli desenlere rastlamak mümkün. Sürücülerin çoğu bu ayrıntıyı fark etse de gerçek işlevini bilmiyor. Uzmanlara göre küçük gibi görünen bu detay, hem güvenlik hem de camın uzun ömürlü olması açısından önemli bir rol oynuyor.