Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini doğrudan hedef alan acil durum alarmı verildi. Manisa’da otomotiv bakım ve onarım sektöründe hizmet veren servis şefi Serdar Akyol, sürücülerin her yıl düştüğü büyük tuzağa dikkat çekerek resmi takvimi beklemenin bedelinin yolda kalmak, motoru eline almak ve binlerce liralık ceza ödemek olduğunu vurguladı.

“7 DERECENİN ALTINDA LASTİKLER TAŞ KESİLİR”

Yaz mevsiminden çıkan araçların soğuk asfaltla ilk temasında felaketin başlayabileceğini söyleyen Akyol, sürücülerin canını ve bütçesini yakacak kritik tehlikeyi anlattı. Akyol, “Ülke genelinde ticari araçlar için resmi zorunluluk 1 Aralık'ta başlıyor, valilik kararlarıyla bu süre 15 Kasım'a kadar çekilebiliyor. Ancak sürücülerimizin yaptığı en ölümcül hata takvime güvenmek. Fizik kuralları kanun dinlemez, gün beklemez. Termometreler 7 derecenin altına indiği an kullandığınız lastik artık taş kesilir, kauçuk özelliğini tamamen kaybeder. Siz frene bastığınızda araba durmaz, kayar; durma mesafeniz ikiye katlanır” dedi.

“ZİNCİRLEME FELAKETE DAVETİYE ÇIKARIYOR”

İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da veya Kars'ta olmanız hiçbir şeyi değiştirmez diyen Akyol, “Sabah yola çıkarken 7 dereceyi gördüyseniz ve o tarihi bekliyorsanız kaza yapmaya davetiye çıkarıyorsunuz demektir. O günü bekleyen sürücü hem hayatını riske atar hem de yolda savrulup zincirleme felakete sebep olur” ifadelerini kullandı.

POLİS ÇEVİRMESİNDE 6 BİN TL CEZA ANINDA KESİLECEK

Denetimlerin bu kış çok daha sert geçeceğini ve tolerans gösterilmeyeceğini belirten Akyol, kuralı hiçe sayanları ‘Trafik ekipleri affetmeyecek’ diyerek sürücüleri bekleyen mali kabusu hatırlattı. Hazırlıksız yakalanan her araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu gereğince 2026 tarifesiyle tam 6.000 TL ceza anında yazılacağını belirten Akyol, “Üstelik denetimler yeni yıla sarktığı an bu rakam yeniden değerleme oranıyla çok daha can yakıcı bir seviyeye fırlayacak. 'Daha süre var, sonra taktırırım' diyenler bir sabah çevirmede tek bir tutanakla binlerce lirasından olacak. Hem bu cezayı yememek hem de aracı bağlatmamak için takvimi değil, hava durumunu izlemek zorundasınız” dedi.

BİNLERCE LİRALIK MOTOR HASARI KAPIDA

Sadece lastik değiştirip motoru unutanların sanayide servet bırakacağını belirten Akyol, en ufak bir don olayında motorun kilitleneceğini söyleyerek, "Sürücüler 'nasılsa içinde su var, antifriz var' diyerek arabaya biniyor. Yaz sıcağında özelliğini kaybetmiş veya su eklenerek derecesi düşmüş antifriz, ilk donda motor blokunu patlatır. Sabah kontağı çevirdiğiniz an motoru tamamen elinize alabilirsiniz; bugün sıfır ya da çıkma motor yaptırmanın maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor. 1 dakikalık ölçüm yaptırmayanlar motor parasını gözden çıkarsın” şeklinde konuştu.

SABAH İŞE GİDERKEN YOLDA KALMAYIN

Öte yandan kışın ilk soğuklarında en çok çekici çağrılan arızanın akü olduğunu aktaran Akyol, "Soğuk hava zayıflamış aküyü bir gecede bitirir. Sabah tam işe yetişecekken marşa basarsınız ve o tiz tıkırtıdan başka hiçbir ses alamazsınız; araba olduğu yere çakılır kalır. Zayıf akü, kış sabahında sizi anında yolda bırakır. Aynı şekilde boşluk yapmış bir rot başı veya bitik fren balatası, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinizi bir anda sıfırlar. O yüzden takvimi falan bırakıp hemen bugün servise girmek zorundasınız” dedi.