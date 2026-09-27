Trafikte bazı levhalar sürücüler tarafından kolayca tanınırken, daha seyrek karşılaşılan işaretlerin anlamı karıştırılabiliyor. Beyaz dairesel zemin üzerinde çapraz koyu şeritlerin bulunduğu levha da bunlardan biri. Bu işaret yalnızca Arjantin’e özgü değil; uluslararası trafik işaretleri sisteminde benzer biçimleri bulunuyor.

SADECE ARJANTİN’DE KULLANILMIYOR

Benzer “kısıtlamaların sona ermesi” işaretleri Arjantin’in yanı sıra Almanya ve Fransa gibi ülkelerin trafik sistemlerinde de yer alıyor. 1968 Viyana Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi’nde de yasak veya kısıtlamaların sona ermesini bildiren dairesel işaretler tanımlanıyor.

Ancak levhanın tasarımı ve tam olarak hangi kısıtlamaları kaldırdığı her ülkede birebir aynı değil. Bu nedenle işaretin anlamı, kullanıldığı ülkenin trafik mevzuatıyla birlikte değerlendiriliyor.

BU TRAFİK LEVHASI NE ANLAMA GELİYOR?

Levhanın temel işlevi, yolun önceki bölümünde trafik işaretleriyle getirilen belirli kısıtlamaların sona erdiğini sürücüye bildirmek. Böylece sürücü, daha önce karşılaştığı sınırlamanın hangi noktada bittiğini anlayabiliyor.

Bu kısıtlamalar hız sınırı veya sollama yasağı gibi yolun belirli bir kesimi için getirilen kurallarla ilgili olabiliyor. Levhanın ardından ise o yol için geçerli genel kurallar uygulanmaya devam ediyor.

ALMANYA’DA HIZ VE SOLLAMA KISITLAMALARINI BİTİRİYOR

Almanya’da “Zeichen 282” olarak tanımlanan benzer levha, yolun belirli kesimi için daha önce getirilen hız sınırlamaları ile sollama yasaklarının sona erdiğini bildiriyor.

Bu nedenle levhayı görmek yol üzerinde hiçbir trafik kuralının kalmadığı anlamına gelmiyor. Genel hız kuralları, yolun niteliğinden kaynaklanan sınırlamalar ve diğer trafik düzenlemeleri geçerliliğini koruyor.

FRANSA’DA DA BENZER LEVHA BULUNUYOR

Fransa’da B31 koduyla kullanılan beyaz dairesel ve çapraz siyah şeritli levha, hareket halindeki araçlar için daha önce işaretlerle bildirilen yasakların sona erdiğini gösteriyor. Durma ve park etmeye ilişkin düzenlemeler ise bu kapsamın dışında tutuluyor.

Ayrıca yerleşim yeri gibi genel trafik mevzuatından doğan kurallar, bu levhanın görülmesiyle ortadan kalkmıyor. İşaret yalnızca kendisinden önce trafik levhalarıyla getirilen ilgili kısıtlamaların sona erdiği noktayı bildiriyor.

NEDEN ANLAMINI BİLEN SÜRÜCÜ SAYISI AZ?

Bu işaret, hız sınırı veya giriş yasağı gibi çok sık karşılaşılan trafik levhalarından farklı olarak yalnızca belirli kısıtlamaların sona erdiği bölümlerde görülüyor. Bu nedenle bazı sürücüler uzun süre bu levhayla karşılaşmayabiliyor.

Ülkeler arasında tasarım ve kapsam farklılıklarının bulunması da levhanın tek bir açıklamayla değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Ortak nokta ise çapraz koyu şeritli dairesel işaretlerin daha önce uygulanmakta olan belirli trafik kısıtlamalarının sona erdiğini bildirmesi.