Soğuk havaların etkisiyle lastik basıncında yaşanan 0,4 barlık düşüşler, araçlardaki uyarı sistemlerini tetiklemediği için sürücüler tarafından fark edilmiyor.

Uzmanlar, gösterge panelinde ışık yanmasa bile düşük basınçla yola çıkmanın kış ve 4 mevsim lastiklerini 3 kat daha hızlı aşındırdığı konusunda uyarıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte otomobil kullanıcılarının en sık düştüğü hatalardan biri, lastik basınç kontrolünü yalnızca gösterge panelindeki uyarı ışıklarına bırakmak oluyor.

Gece boyunca soğuk havada bekleyen araçların lastik basıncında sabah saatlerinde ortalama 0,2 ila 0,5 bar arasında düşüş yaşanıyor, ancak bu oran, Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) alarmını devreye sokmaya yetmiyor.

Uyarı ışığının yanmamasını "her şey yolunda" şeklinde yorumlayan sürücüler, farkında olmadan lastiklerinin ömrünü hızla tüketiyor.

Sürüş esnasındaki ısınma sürücüleri yanıltıyor

Fizik kuralları gereği ortam sıcaklığı düştüğünde lastik içindeki hava büzüşerek basınç kaybına yol açıyor. Araç hareket etmeye başladığında ise sürtünme nedeniyle lastikler ısınıyor ve basınç değerleri kısa sürede normale dönmüş gibi görünüyor, ancak asıl tehlike tam bu noktada ortaya çıkıyor. Yeterli havaya sahip olmayan lastik, aracın ağırlığı altında normalden çok daha fazla esniyor.

Artan yuvarlanma direnci enerjiyi doğrudan ısıya dönüştürerek lastiğin aşırı ısınmasına ve kauçuk yapısının bozulmasına neden oluyor. Bu koşullarda kullanılan kış ve dört mevsim lastikleri, normal aşınma süresinin iki ila üç katı hızla yıpranıyor.

Doğru ölçüm için 'soğuk lastik' kuralı

Otomobil üreticilerinin kapı direklerinde veya yakıt deposu kapaklarında belirttiği basınç değerleri, yalnızca tamamen soğuk lastikler için geçerlilik taşıyor. Uzun bir yolculuğun hemen ardından benzin istasyonuna girilerek yapılan şişirme işlemlerinde, genleşmiş sıcak hava nedeniyle lastiklere aslında olması gerekenden daha az hava basılıyor.

Doğru basınç ayarı için aracın gece boyu dinlenmiş olması ve lastiklerin henüz ısınmamışken kontrol edilmesi gerekiyor. Öte yandan, sürüş sırasında ısınmaya bağlı olarak lastik basıncının etiket değerlerinin bir miktar üzerine çıkması olağan bir durum olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, özellikle tam yüklü seyahatlerde üreticinin tavsiye ettiği yüksek basınç değerlerine çıkılması gerektiğini, düşük basınçla ağır yük taşımanın lastikleri iki sezonda kullanılamaz hale getireceğini vurguluyor.

TPMS sistemleri neden her düşüşte uyarı vermiyor?

2014 yılından bu yana üretilen tüm yeni araçlarda yasal zorunluluk olan TPMS sistemleri, temel olarak lastik patlaması gibi ani ve ciddi hava kayıplarını bildirmek üzere tasarlanıyor. Eski nesil sensörlerin en ufak basınç değişimlerinde bile uyarı vererek sürücülerde gereksiz paniğe yol açması nedeniyle, günümüz üreticileri sistemleri yalnızca büyük kayıplarda devreye girecek şekilde kalibre ediyor.

Işığı sıfırlamak sorunu çözmüyor

Birçok modern araçta sürücüler, lastikleri şişirdikten sonra TPMS sistemini manuel olarak sıfırlayarak mevcut basıncı referans noktası olarak tanımlayabiliyor, ancak lastiklere hava basmadan yalnızca gösterge panelindeki turuncu ikaz ışığını söndürmek amacıyla yapılan sıfırlama işlemleri, düşük basınç tehlikesini ortadan kaldırmıyor.

Sürücülerin mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda, uyarı ışığı yanmasa dahi ayda en az bir kez lastik basınçlarını soğukken kontrol etmesi büyük önem taşıyor.