Avrupa genelinde sürücülerin hız sınırlarına uymama eğilimi üzerine ülkeler yeni yol güvenliği önlemleri geliştiriyor. Fransa'da VINCI Autoroutes Vakfı adına Mayıs 2025'te yapılan Ipsos anket verilerine göre, Fransız sürücülerin %94'ünün hız sınırlarını ihlal ettiği belirlendi. Yol Güvenliği kurumu tarafından paylaşılan verilerde ise hız faktörünün ölümlü kazaların yaklaşık %32'sinden sorumlu olduğu ve bunun yılda ortalama 1.000'den fazla can kaybına yol açtığı kaydedildi.

OPTİK İLLÜZYON OLUŞTURUYOR

Hız ihlallerinin önüne geçmek amacıyla İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT), yol üzerinde optik illüzyon oluşturan yeni bir işaretleme sistemini hayata geçirdi. "Ejderha Dişleri" adı verilen bu sistem, yol kenarlarına çizilen ve sürücüye ilerledikçe şeridin daraldığı hissini veren beyaz üçgenlerden oluşuyor.

İlk olarak 2021 yılının sonunda Valladolid ile Zaragoza arasındaki N-122 karayolu üzerindeki Nava de Roa bölgesinde test edilen uygulama, başarılı sonuçlar vermesinin ardından 2023 yılının yaz aylarından itibaren İspanya genelinde yaygınlaştırıldı.

HIZ SINIRLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Yerel ihtiyaçlara göre yolun her iki tarafına 9 ila 17 çift arasında yerleştirilen bu işaretlerin taban genişliği 75 cm, yüksekliği ise 60 cm olarak ölçülüyor. Sistem; yaya geçitleri, kavşaklar, dönel kavşaklar ve hız sınırının saatte 30 kilometre olduğu okul/şehir içi bölgeleri gibi stratejik noktalara konumlandırılıyor. İspanyol otoriteler tarafından yapılan ilk incelemelerde, görsel daralma hissi yaşayan sürücülerin refleks olarak hızlarını düşürdüğü ve test bölgelerindeki araç hızlarında belirgin bir azalma kaydedildiği rapor edildi.

FRANSA HENÜZ UYGULAMAYA BAŞLAMADI

İspanya'da olumlu sonuçlar veren projenin ardından, Fransa dâhil bazı Avrupa ülkelerinin de sistemi kendi yollarında test etmeyi değerlendirdiği bildirildi. Fransa Yol Güvenliği otoritelerinin, söz konusu işaretlemeyi belirli ulusal şehir içi yollarda denemeyi planladığı aktarıldı.

Bununla birlikte, Fransa'da bu uygulamanın hayata geçirilmesi fikrinin birkaç yıldır gündemde kalmasına rağmen, projenin henüz somut bir deneme aşamasına geçmediği ve yürütülen çalışmaların şu an için duraklama noktasında olduğu belirtildi.