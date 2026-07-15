Trafikte artan cezalar, yol tartışmaları ve kaza sonrası yaşanan hukuki anlaşmazlıklar, bireysel sürücüleri araç içi kamera kullanımına yöneltti.

Eskiden sadece ticari araçlarda görmeye alışık olduğumuz bu sistemler, artık haklılığını somut delille kanıtlamak isteyen her sürücünün ilk tercihi haline geldi.

MAHKEMELERDE EN GÜÇLÜ DELİL KABUL EDİLİYOR

Hukukçular; kusur oranının belirlenemediği kazalarda, yol kesme ve yol verme tartışmalarında kamera kayıtlarının mahkemelerde en güçlü deliller arasında kabul edildiğini vurguluyor.

Yoğunlaşan bu talep, piyasayı da hareketlendirdi. Araç içi kamera fiyatları teknik donanımına ve markasına göre 2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL civarına kadar ulaşıyor.

ARAÇ KAMERASI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Uzmanlar, geniş fiyat aralığı nedeniyle sürücülerin doğru cihazı seçmesi konusunda uyarıyor. Bir araç kamerasında mutlaka bulunması gereken 3 temel özellik şunlar:

G-Sensörü (Darbe Algılayıcı): Kaza anındaki sarsıntıyı algılar ve o anın kaydını silinmez, özel bir klasöre kilitleyerek kaybolmasını önler.

Döngüsel Kayıt (Loop Recording): Hafıza kartı dolsa bile en eski kaydın üzerine yazarak kesintisiz çekim yapmaya devam eder.

Park Modu: Kontak kapalıyken ve siz aracın başında değilken bile çevredeki hareketleri veya darbeyi algılayıp otomatik olarak kayda başlar.

AVRUPA'DAKİ UYGULAMA TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Avrupa'nın birçok ülkesinde araç içi kamera kullanan sürücülere kasko poliçelerinde %10 ila %20 arasında indirim sunuluyor. Sektör temsilcileri, benzer bir "güvenli sürücü indirimi" uygulamasının yakın zamanda Türkiye'de de sigorta şirketleri tarafından gündeme getirilebileceğini ifade ediyor.