Sürücülerin kavgası trafiği altüst etti

Olay, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir araç sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü.

ARACI YUMRUKLADI

Aracından inen sürücü, taksi şoförünün aracını yumrukladı. Taksinin kapısını açan sürücü, şoföre saldırdı. Bu sırada kavgaya taksi şoförünün arkadaşları olduğu öne sürülen çok sayıda taksi şoförü de dahil oldu.

Kavga, çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.