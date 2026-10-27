Bu güzergahların bazıları yerel halk için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıyken bazıları da sıra dışı deneyimler arayan turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan bu yollar, kimi bölgelerde tek ulaşım seçeneği olmasıyla da dikkat çekiyor. İşte görüntüleriyle şaşkına çeviren dünyanın en tehlikeli 12 yolu...