Bu güzergahların bazıları yerel halk için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıyken bazıları da sıra dışı deneyimler arayan turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan bu yollar, kimi bölgelerde tek ulaşım seçeneği olmasıyla da dikkat çekiyor. İşte görüntüleriyle şaşkına çeviren dünyanın en tehlikeli 12 yolu...
1. North Yungas Yolu – Bolivya
“Ölüm Yolu” olarak bilinen bu güzergâh, Bolivya'nın La Paz ve Coroico bölgeleri arasında uzanıyor. Dar yapısı, korumasız uçurum kenarları ve yoğun sis nedeniyle dünyanın en korkutucu yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni yolun açılmasıyla eski güzergâhtaki araç trafiği azaldı.
2. Fairy Meadows Yolu – Pakistan
Pakistan'daki bu dar dağ yolu, Nanga Parbat çevresindeki Fairy Meadows bölgesine ulaşmak için kullanılıyor. Toprak zemini, keskin virajları ve koruyucu bariyerlerin bulunmadığı bölümleri nedeniyle özellikle arazi araçlarıyla geçilebiliyor.
3. Skippers Canyon Yolu – Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'nın Queenstown yakınlarında bulunan yol, derin bir vadinin kenarından ilerliyor. Bazı bölümleri tek aracın geçebileceği kadar dar. Karşıdan gelen araçlarla karşılaşmak, sürücüler için zorlu manevralar anlamına geliyor.
4. Zoji La Geçidi – Hindistan
Himalayalar'daki Zoji La Geçidi, Keşmir ile Ladakh arasındaki önemli bağlantılardan biri. Kar, buzlanma, heyelan ve sert hava koşulları nedeniyle geçitte ulaşım zaman zaman aksıyor.
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5. Karakurum Karayolu – Pakistan ve Çin
Dünyanın en yüksek dağlık bölgelerinden geçen Karakurum Karayolu, etkileyici manzaraları kadar doğal tehlikeleriyle de biliniyor. Kaya düşmeleri, heyelanlar ve ani hava değişimleri yolculuğu güçleştirebiliyor.
6. Guoliang Tünel Yolu – Çin
Çin'in Taihang Dağları'nda kayalara oyularak açılan bu yol, uçuruma bakan büyük pencereleriyle dikkat çekiyor. Dar tünel ve görüşü kısıtlayan virajlar nedeniyle sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerekiyor.
7. Dalton Karayolu – ABD
Alaska'nın ıssız bölgelerinden geçen Dalton Karayolu'nda en büyük sorunlardan biri sert iklim. Kar fırtınaları, buzlanma ve yerleşim merkezleri arasındaki uzun mesafeler, küçük bir arızayı bile ciddi bir soruna dönüştürebiliyor.
8. D915 Derebaşı Virajları – Türkiye
Trabzon ile Bayburt arasındaki dağlık bölgede bulunan Derebaşı Virajları, art arda gelen keskin dönüşleriyle tanınıyor. Dar yol, yüksek eğim ve uçurumların kenarından geçen güzergâhı nedeniyle dikkatli sürüş gerektiriyor.
9. Sichuan–Tibet Karayolu – Çin
Çin'in yüksek rakımlı dağlık arazilerinden geçen bu karayolu, uzun tırmanışları ve sert virajlarıyla biliniyor. Heyelanlar, kaya düşmeleri ve değişken hava koşulları güzergâhtaki başlıca riskler arasında.
10. Stelvio Geçidi – İtalya
İtalya Alpleri'ndeki Stelvio Geçidi, arka arkaya sıralanan keskin virajlarıyla ünlü. Özellikle yoğun trafikte ve olumsuz hava koşullarında bu dönüşler sürücülerin dikkatini ve araç hâkimiyetini sınayabiliyor.
11. Passage du Gois – Fransa
Fransa'da ana karayı Noirmoutier Adası'na bağlayan bu yolun tehlikesi uçurumlar değil, deniz. Gelgit sırasında yol sular altında kalıyor. Bu nedenle geçişin yalnızca uygun saatlerde yapılması gerekiyor.
12. Halsema Karayolu – Filipinler
Filipinler'in Luzon Adası'ndaki dağlık bölgelerden geçen Halsema Karayolu, sisli hava, dik yamaçlar ve heyelan riskiyle dikkat çekiyor. Yağışlı dönemlerde yol koşulları daha da zorlaşabiliyor.
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