Yaz tatili ve uzun yolculuk planları yapan milyonlarca sürücü için benzin istasyonlarındaki rakamlar cep yakmaya devam ederken, uzmanlardan ezber bozan bir tasarruf uyarısı geldi. Araç sahiplerinin çoğunlukla gözden kaçırdığı veya "nasıl olsa boş" diyerek önemsemediği tek bir detay, yakıt masrafını yüzde 25'e kadar yükseltiyor.

İÇİ BOŞ BİLE OLSA YAKITI SESSİZCE EMİYOR

Uzun yolculuklar öncesinde bagaj hacmini artırmak için araçların üstüne monte edilen tavan bagajları (portbagaj), tatil dönüşünde sökülmediğinde adeta bir yakıt canavarına dönüşüyor. Araç tekniği uzmanları, tavan kutularının içi tamamen boş olsa dahi inanılmaz bir hava direnci yarattığına dikkat çekiyor. Aracın aerodinamik yapısını bozan bu durum, motorun aynı hızı koruyabilmek için ekstra güç harcamasına ve dolayısıyla yakıtı adeta "emmesine" neden oluyor.

HIZ ARTTIKÇA CEBİNİZDEN GİDEN PARA KATLANIYOR

Yapılan teknik testler, tavan bagajının yarattığı zararın hız arttıkça katlandığını gösteriyor. Şehir içi düşük hızlarda yakıt tüketimini yüzde 2 ila yüzde 5 arasında etkileyen bu durum, otoyola çıkıldığında tam bir maliyet felaketine dönüşüyor:

70 mil (yaklaşık 110 km/s) hızda: Tavan bagajı yakıt tüketimini %15 ile %25 arasında artırıyor.

60 mil (yaklaşık 95 km/s) hızda: Tüketimdeki artış %10 ile %15 seviyesinde kalıyor.

Normal şartlarda 40 sterlinlik yakıtla tamamlanabilecek standart bir otoyol rotası, sadece tavanda takılı unutulan bir bagaj kutusu yüzünden sürücüye ekstra maliyet çıkarıyor. Kutunun hacmi büyüdükçe (600 litre ve üzeri) rüzgar direnci arttığı için yakıt kaybı rekor seviyelere ulaşıyor.

TEK BİR HAMLEYLE YÜZDE 20 TASARRUF EDİN

Peki hem bagaj ihtiyacını karşılayıp hem de depoyu korumak mümkün mü? Otomotiv uzmanı Paul Gorry, yapılması gereken basit hamleleri açıkladı. Gorry, "Yolculuk bittiği an tavan bagajını aracın üstünden sökün. Eğer seyahat esnasında takılı kalmak zorundaysa, otoyolda hızınızı 110 km/s yerine 95 km/s seviyesine çekin. Sadece bu hız ayarı bile yakıt tüketimini yüzde 15- yüzde 20 oranında düşürerek bagajın yarattığı ekstra masrafı sıfırlayabilir” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar ayrıca ihtiyacın üzerinde devasa tavan kutuları seçilmemesi, sürüş esnasında ani fren ve sert hızlanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.