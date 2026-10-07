Yollarda karşılaşılan iki zıt yönlü ok işareti, sürücüler tarafından farklı trafik levhalarıyla karıştırılabiliyor. Sarı elmas biçimindeki işaret, bölünmüş veya çok şeritli bir yolun çift yönlü yola dönüştüğü noktaları belirtmek için kullanılıyor.

İKİ OKLU İŞARET NE ANLAMA GELİYOR?

İşaret üzerindeki yukarı yönlü ok sürücünün ilerlediği yönü, aşağı yönlü ok ise karşı yönden gelecek trafiği gösteriyor. Böylece sürücülere, ilerleyen bölümde iki farklı yöndeki araçların aynı yol üzerinde hareket edeceği bildiriliyor.

İşaret, bölünmüş bir yolun çift yönlü yola dönüştüğü bölümlerin yanı sıra tek yönlü bir yolun çift yönlü hale geldiği noktalarda da kullanılabiliyor. Bazı durumlarda işaretin altında ilerideki değişikliği bildiren ek bir uyarı bulunabiliyor.

SÜRÜCÜLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

İki oklu işaret görüldükten sonra sürücülerin yolun sağ tarafında kalması ve takip eden trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor. Yolun çift yönlü hale gelmesiyle birlikte karşıdan gelen araçlar sürücünün sol tarafından ilerliyor. Trafik düzenindeki değişiklik nedeniyle hız sınırları ve yol üzerindeki diğer uyarı işaretlerinin de takip edilmesi gerekiyor.

Çift yönlü yolun başlaması, karşı yönden araç gelme ihtimali nedeniyle güvenli sollama imkanlarını azaltıyor. Bu nedenle sürücülerin sollama sırasında yol çizgilerini, trafik işaretlerini ve karşı yöndeki trafik akışını dikkate alması gerekiyor. İşaret görüldüğünde yolun ilerleyen bölümünde karşı yönden trafik geleceği bilinerek hareket edilmesi gerekiyor.

DİĞER İŞARETLERLE KARIŞTIRILMAMALI

İki zıt yönlü ok bulunan işaret, birleşme ve şerit sonu işaretleriyle aynı anlama gelmiyor. Birleşme işareti farklı yollardan gelen trafik akışlarının birleşeceğini bildirirken, şerit sonu işareti ilerlenen yöndeki şerit sayısının azalacağını gösteriyor. İki oklu işaret ise doğrudan yolun çift yönlü trafik düzenine geçtiğini ve karşı yönden araç geleceğini bildiriyor.