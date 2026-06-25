Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları gün geçtikçe artarken, sürücüler hem serin kalmanın hem de akaryakıt maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Alışkanlık haline getirdiğimiz bazı sürüş ve klima kullanım pratikleri ise farkında olmadan cüzdanımızı boşaltıyor. Sürüş uzmanları, özellikle klima ve cam kullanımı konusundaki yanlış inanışların yakıt tüketimini tavan yaptırdığı konusunda uyarıyor

ŞEHİR İÇİNDE CAM, OTOYOLDA KLİMA UYARISI

Sıcak havalarda yakıt tasarrufu yapmak isteyen pek çok sürücü, klimayı kapatıp camları açmanın her zaman daha ekonomik olduğunu düşünür. Uzmanlara göre ise bu durum hızınıza bağlı olarak tamamen değişiyor.

Sürüş uzmanı Tim Rodie konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulunuyor:

"Şehir içinde, düşük hızlarda seyahat ederken klimayı kapatıp camları açmak en mantıklı yoldur. Otoyola çıkıp hızlandığınızda ise camları açmak, aracın aerodinamik yapısını (hava direncini) bozar. Araç rüzgara karşı daha fazla direnç gösterdiği için klimadan çok daha fazla yakıt harcamaya başlar. Bu nedenle genel kuralımız şudur: Düşük hızda cam, yüksek hızda klima!"

"ARABA ÇALIŞSIN, KLİMA İÇERİYİ SOĞUTSUN" DİYE BEKLEYENLER DİKKAT

Sıcak bir günde fırın gibi olmuş bir arabaya binmek herkes için işkencedir. Bu yüzden pek çok sürücü, aracı çalıştırıp klima açık halde dışarıda beklemeyi tercih eder. Uzmanlar sıklıkla uygulanan bu yöntemin iki büyük tehlikesi olduğunu söylüyor:

-Rölantide İsraf: Modern klima sistemleri aracı hareket halindeyken çok daha hızlı soğutur. Aracı durduğu yerde (rölantide) çalıştırmak yakıt verimliliğini tamamen sıfırlar.

-Hırsızlık ve Sigorta Şoku: Aracınızı soğuması için motoru çalışır vaziyette ve gözetimsiz bırakırsanız hırsızlara davetiye çıkarmış olursunuz. Üstelik sigorta şirketlerinin poliçelerinde "anahtar üzerinde bırakılan" veya "gözetimsiz bırakılan" araçlarla ilgili maddeler bulunur. Bu durumda aracınız çalınırsa sigortadan tek kuruş bile tazminat alamazsınız.

Eğer klimanızın normalden daha az soğuttuğunu düşünüyorsanız mutlaka bir servise gösterin. Çünkü düzgün çalışmayan, gazı bitmiş bir klima sistemi içeriyi soğutmasa bile motoru yormaya ve yakıt tüketmeye devam eder.

YAZ AYLARINDA AKARYAKIT FATURASINI DÜŞÜRECEK 5 ALTIN TAVSİYE

Deponuzun daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, günlük sürüş alışkanlıklarınızda şu noktalara dikkat etmelisiniz:

1. Fazla Yüklerden Kurtulun (Bagajı Boşaltın)

Aracınız ne kadar ağırsa, hareket etmek için o kadar çok yakıta ihtiyaç duyar. Bagajınızda gereksiz yere taşıdığınız ağır eşyaları indirin. Ayrıca ihtiyacınız olmadığı dönemlerde araç üstü portbagajları ve bisiklet taşıyıcı aparatları sökün. Bu aparatlar hem ekstra ağırlık yapar hem de rüzgar direncini artırarak motoru zorlar.

2. Rotanızı Akıllıca Planlayın ve "Start-Stop" Kullanın

Trafikte dur-kalk yapmak adeta yakıt düşmanıdır. Yola çıkmadan önce navigasyon üzerinden trafiğin az olduğu alternatif rotaları seçin. Yoğun trafikte uzun süre kalacaksanız ve güvenliyse, motoru rölantide bırakmamak için varsa aracınızın "Start-Stop" özelliğini aktif edin, yoksa motoru kapatmayı düşünün.

3. Akaryakıtı Nereden Alacağınızı İyi Seçin

Yakıt ekonomisi sadece sürüşle değil, alımla da başlar. Özellikle otoyol üzerindeki istasyonlarda akaryakıt fiyatları şehir içine göre daha yüksek olabilir. Yolculuğa çıkmadan önce rotanız üzerindeki ekonomik ve güvenilir istasyonları belirleyin.

4. "Yarış Pistindeymiş Gibi" Gaza Basmayın

Hız sınırlarına uymak sadece ceza yemeyi önlemez, yakıtı da doğrudan korur. Ne kadar hızlı giderseniz, yakıt tüketiminiz logaritmik olarak artar. Ayrıca kırmızı ışıktan kalkarken veya trafikte aniden gaza sonuna kadar basmak (agresif hızlanma), normal sürüşe göre katbekat daha fazla yakıt harcanmasına neden olur.

5. Lastik Basınçlarını Ayda Bir Kez Kontrol Edin

Lastiklerinizin havasının düşük olması, lastiğin yola daha fazla yapışmasına (sürtünmenin artmasına) neden olur. Bu da motorun tekerlekleri döndürmek için daha fazla güç uygulaması, yani daha fazla yakıt demektir. En azından ayda bir kez, aracınızın kapı içinde veya kullanım kılavuzunda yazan ideal bar/psi değerlerine göre lastiklerinizi şişirin.