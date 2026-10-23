Kaza, saat 16.30 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerindeki Sabancı Kavşağı’nda meydana geldi. D.O. yönetimindeki servis, kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücünün rahatsızlanması üzerine düz ilerleyerek marketin kapısına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, D.O.’ya ilk müdahaleyi burada yaptı. Sürücü, ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sırasında serviste bulunan öğrenciler korku ve panik yaşadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.