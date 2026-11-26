30 MARKA VE 227 MODEL MERCEK ALTINA ALINDI

Otomobil dünyasında sürücülerin en çok dikkat ettiği sağlamlık ve arıza oranları geniş çaplı bir araştırmayla değerlendirildi. Uzmanlar, farklı segmentlerde yer alan yüzlerce aracın uzun dönem kullanım verilerini analiz etti. Yapılan ölçümler sonucunda en yüksek dayanıklılık puanına ulaşan modeller belirlendi.