MotorEasy iş birliğiyle dünya genelinde yürütülen çalışmada toplam 30 marka ve 227 otomobil modeli incelendi. Sürücüsünü yolda bırakmayan ve en az sorun çıkaran en güvenilir 10 otomobil resmi olarak listelendi.
30 MARKA VE 227 MODEL MERCEK ALTINA ALINDI
Otomobil dünyasında sürücülerin en çok dikkat ettiği sağlamlık ve arıza oranları geniş çaplı bir araştırmayla değerlendirildi. Uzmanlar, farklı segmentlerde yer alan yüzlerce aracın uzun dönem kullanım verilerini analiz etti. Yapılan ölçümler sonucunda en yüksek dayanıklılık puanına ulaşan modeller belirlendi.
EN GÜVENİLİR OTOMOBİLLER NASIL BELİRLENDİ?
Araştırma sürecinde doğrudan araç sahiplerinin gerçek kullanım deneyimleri ve resmi servis kayıtları esas alındı. Arıza sıklığı, onarım maliyetleri ve aracın yolda kalma oranları puanlama sistemine dahil edildi. Tüm bu kriterlerden en yüksek notu alan araçlar sıralamaya girmeye hak kazandı.
LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ MARKALAR YER ALDI?
Değerlendirme sonuçlarına göre Asya ve Avrupa menşeli üreticilerin modelleri ilk 10 sırayı paylaştı. Özellikle şehir içi kullanıma uygun kompakt modeller ile SUV sınıfındaki araçların listede ağırlıkta olduğu görüldü. Zirve sıralarında yer alan araçlar, düşük arıza oranlarıyla öne çıktı.
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EN GÜVENİLİR 10 OTOMOBİL
Dünya genelinde yapılan çalışma sonucunda en güvenilir seçilen 10 otomobil şu şekilde sıralandı:
10-Porsche Macan (2021-günümüz)
9-Volkswagen T-Roc (2018-2025)
8-Mini hatchback (2014-2024)
7-Toyota RAV4 (2019-günümüz)
6-Vauxhall Grandland benzinli (2024-günümüz)
5-Toyota Aygo X (2021-günümüz)
4-Toyota GR Yaris (2016-günümüz)
3-Kia EV3 (2024-günümüz)
2-Hyundai Santa Fe (2018-2024)
1-Hyundai i10 (2020-günümüz)
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