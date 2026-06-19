İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Florya Eski Havalimanı Caddesi üzerinde, Florya istikametine seyir halinde olan Hilal Begün Aksar (25) idaresindeki 43 HY 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüjü aşarak yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN YOLCU İÇİN SEFERBER OLDU

Çarpmanın etkisiyle otomobilin yolcu koltuğunda oturan Aybüke Hasdemir (25) araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Hasdemir, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

CADDE ÜZERİNDE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hilal Begün Aksar ve otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan İclal Hasdemir, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Eski Havalimanı Caddesi'nin her iki yönünde de bir süre boyunca araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.