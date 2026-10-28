Otonom otobüslerin mevcut toplu taşıma ağına kademeli olarak dahil edilmesi planlanıyor. Proje, sürücü müdahalesi olmadan hareket edebilen araçların yoğun şehir trafiğinde nasıl kullanılabileceğini de ortaya koyacak.

İLK TESTLER 2027 YILINDA BAŞLAYACAK

Plan kapsamında sürücüsüz otobüslerin 2027 ve 2028 yıllarında çeşitli güzergahlarda test edilmesi öngörülüyor. Denemelerde araçların trafik ışıklarına, kavşaklara, yayalara ve diğer taşıtlara verdiği tepkiler değerlendirilecek.

Testlerden elde edilen sonuçlara göre 2029 yılında otonom otobüslerin toplu taşıma hizmetlerinde kademeli olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor. Böylece teknolojinin günlük yolcu taşımacılığına uygunluğu gerçek trafik koşullarında değerlendirilebilecek.

2030'A KADAR 500 OTOBÜS YOLLARDA OLACAK

Seul Belediyesi, Hyundai Motor ve şehirdeki otobüs işletmecileri arasında imzalanan anlaşmayla projenin teknik ve operasyonel hazırlıkları başlatıldı. Hyundai, sürücüsüz ulaşım için özel olarak tasarlanmış 11 metre uzunluğunda otobüsler geliştirecek.

Araçlarda kameralar, gelişmiş sensörler ve yapay zeka destekli sürüş sistemleri kullanılacak. İlk aşamada otobüslerin özellikle kendilerine ayrılmış şeritlerde ve gece saatlerinde hizmet vermesi, ardından kullanım alanlarının genişletilmesi planlanıyor.

Eski otobüslerin kademeli olarak yenileriyle değiştirilmesiyle 2030 yılına kadar 500 araçlık sürücüsüz filoya ulaşılması hedefleniyor. Belediye, uygulamanın ulaşım maliyetlerini azaltmasını ve toplu taşıma hizmetlerini geliştirmesini bekliyor.