İspanya'nın kuzeyindeki Picos de Europa sıradağlarında kaybolan koyununun peşinden dik bir yamaca tırmanan çobanın karşılaştığı manzara, bölge tarihinin en esrarengiz keşiflerinden birine dönüştü. Sarp kayalıkların arasındaki gizli bir mağara girişine sığınan hayvanını kurtarmaya çalışan çoban, toprağın altına özenle istiflenmiş tam 150 bez torba dolusu altın buldu.

KAYBOLAN KOYUNUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Asturias bölgesine bağlı sarp bir dağ köyünde hayvancılık yapan 52 yaşındaki Mateo Gomez, sis çökmek üzereyken sürüden ayrılan bir koyununu aramaya başladı. Dik kayalıkları aşarak bir yarıkta yankılanan sesi takip eden Gomez, dışarıdan bakıldığında fark edilmesi neredeyse imkânsız olan dar bir mağara ağzıyla karşılaştı.

AYAĞI ÇÜRÜMÜŞ TAHTA KAPATA TAKILDI

İçeri adım attığında hayvanını bulan çoban, mağaranın arka duvarındaki çöküntüde eski brandaların altından sarkan kumaş parçalarını fark etti. Taşları aralayıp elini attığında gözlerine inanamayan Gomez, "Sadece koyunumu alıp köye dönmek istiyordum. Hayvan mağaranın en dip köşesinde sıkışmıştı. Onu çekmeye çalışırken ayağım çürümüş bir tahta kapağa takıldı ve kapak kırıldı. Altında üst üste dizilmiş, mühürlü kalın kumaş torbalar duruyordu. Biri yırtılmıştı ve feneri tuttuğumda etrafa saçılan altın sikkelerin parıltısını gördüm” dedi.

DAĞIN TEPESİNDE 150 TORBA ALTIN BULDU

Olayın duyulmasıyla birlikte bağımsız araştırmacılar, tarih meraklıları ve dağ rehberleri bölgeye akın etti. Karadan ulaşımın neredeyse imkânsız olduğu 2 bin 200 metre rakımlı sarp noktada günlerce süren titiz bir çalışma yürütüldü. Mağara kovuğundan tek tek numaralandırılarak çıkarılan 150 torbanın içerisinde, farklı ebatlarda külçeler ile 17. ve 18. yüzyıllara ait binlerce tarihi altın sikke yer aldığı görüldü.

SAVAŞ DÖNEMİNDEN KALMA GİZLİ SERVET Mİ?

Bölge tarihini inceleyen araştırmacılar, böylesine devasa bir birikimin sıradan bir saklama olamayacağı görüşünde birleşti. Altınların 19. yüzyılın başlarındaki İber Yarımadası çatışmaları sırasında işgal güçlerinden kaçırılan zengin bir soylu ailesine ya da dağ yollarını kullanan büyük bir ticaret kafilesine ait olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.