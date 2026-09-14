Litvanya’da radar sistemlerinde görülen şüpheli hareketlilik, olası insansız hava aracı tehdidi olarak değerlendirildi. Başkent Vilnius ve çevresinde “sarı alarm” verilirken NATO’ya bağlı savaş uçakları da bölgeyi kontrol etmek üzere havalandı. Yaklaşık 40 dakika süren hareketliliğin ardından radarları alarma geçiren cismin İHA değil, bir kuş sürüsü olduğu anlaşıldı.

Litvanya hava sahasında tespit edilen tanımlanamayan bir cisim, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Litvanya basınında yer alan haberlere göre Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NKVC), yerel saatle 12.56’da hava sahasında kaynağı belirlenemeyen bir radar sinyali alındığını duyurdu.

İlk değerlendirmelerde sinyalin olası bir insansız hava aracından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine yalnızca üç dakika sonra, saat 12.59’da başkent Vilnius ve çevresinde muhtemel hava tehdidine karşı “sarı alarm” ilan edildi.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI DEVREYE GİRDİ

Radarların tespit ettiği cismin niteliğinin belirlenmesi için Litvanya’da görev yapan NATO savaş uçakları havalandırıldı. Bölgede yapılan kontroller sonucunda ise alarmın nedeninin bir İHA olmadığı belirlendi.

Yetkililerin incelemesinde, radar ekranlarında şüpheli cisim olarak görülen hareketliliğin bir kuş sürüsünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

KUŞ SÜRÜSÜ RADARLARI YANILTTI

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, ilk radar görüntülerinde kuş sürüleri ile insansız hava araçlarının birbirine benzer izler bırakabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle ilk aşamada olası bir hava tehdidi ihtimalinin göz ardı edilmediği belirtildi.

VILNIUS HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Alarm sırasında tedbir amacıyla Vilnius Havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Yaklaşık 40 dakika devam eden hava alarmı, herhangi bir tehdit bulunmadığının anlaşılmasının ardından sona erdirildi.

Alarmın kaldırılmasıyla birlikte havalimanındaki uçuş operasyonları yeniden başlatıldı. Böylece NATO savaş uçaklarını havalandıran ve başkent çevresinde alarma neden olan hareketliliğin bir kuş sürüsünden ibaret olduğu kesinleşti.