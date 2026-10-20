Survivor’ın yeni sezonu için hazırlıklar sürerken Acun Ilıcalı’nın sosyal medya paylaşımları izleyicilerin dikkatini çekti. Ilıcalı’nın Instagram hikâyelerinde, yarışmacı adaylarına ait görüntüler yer aldı.

Paylaşımlarda görülen isimlerden biri de televizyon izleyicilerinin “İşte Benim Stilim” ve “Çarkıfelek” programlarından tanıdığı Emel Özkızıltaş oldu. Özkızıltaş’ın görüntülerde yer alması, Survivor 2027’de yarışabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Bununla birlikte, ünlü ismin yarışmaya katılacağına ilişkin Acun Ilıcalı’dan veya program ekibinden henüz resmî bir açıklama gelmedi.

BAŞKA BİR PROGRAMLA TANINDI

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, televizyon dünyasında adını “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla duyurdu. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Özkızıltaş, 2014 yılında yarışmanın ikinci sezonunu birincilikle tamamladı.

Yarışma döneminde jüri üyesi Nur Yerlitaş’ın kendisine taktığı “Zennube” lakabıyla da hafızalara kazındı. Özkızıltaş’ın Türkan Şoray’ın Balıkçı Azize karakterini taklit etmesi de izleyicilerin unutamadığı anlar arasında yer aldı.

“İşte Benim Stilim” sonrasında televizyon kariyerini sürdüren Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “Çarkıfelek” programında hostes olarak görev yaptı.

Geçen yıl yeniden “İşte Benim Stilim” yarışmasına katılan Özkızıltaş, uzun bir aranın ardından tekrar TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Survivor 2027 için paylaşılan görüntülerde yer almasıyla yeniden gündeme gelen Özkızıltaş’ın yeni sezonda yarışıp yarışmayacağı ise kadronun açıklanmasıyla netlik kazanacak.