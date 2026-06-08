Survivor Türkiye'nin 7 Haziran tarihli eleme gecesinde adaya veda eden isim Murat Arkın oldu. Düelloda Deniz'e karşı mücadele eden Arkın, yarışmaya veda ederken konseyde yaptığı açıklamalarla izleyenleri duygulandırdı.

Deniz ve Murat Arkın arasında oynanan düelloyu Deniz 8-0'lık skorla kazanarak yarışmada kalmayı başardı. Böylece Survivor'a veda eden son yarışmacı Murat Arkın oldu.

''2,5 YIL TEŞHİS KONULAMAYAN BİR HASTALIKLA UĞRAŞTIM''

Konseyde yaşadığı zorlu süreci anlatan Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Arkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle babam Cüneyt Arkın'ı kaybettikten sonra 2,5 yıl teşhis konulamayan garip bir hastalıkla uğraştım. Tam iyileşirken Survivor teklifi geldi. Başta emin olamasam da ailemin desteğiyle kabul ettim."

"KENDİME NELER YAPABİLECEĞİMİ İSPATLAMAK İÇİN GELDİM"

Yarışmaya katılma nedenini de anlatan Arkın, Survivor'ın kendisi için bir meydan okuma anlamı taşıdığını belirtti.

Murat Arkın, "Buraya 'ölümden döndü, dibe vurdu' denilen bir adamın neler yapabileceğini, en çok da kendime ispatlamak için geldim. Bu yüzden rakibim olmadığı için değil, kendimle yarıştığım için buradayım" dedi.

Arkın'ın sözleri sosyal medyada da geniş yankı bulurken, çok sayıda izleyici ünlü yarışmacıya destek mesajları paylaştı.