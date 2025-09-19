Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden Almeda Baylan yarışma sırasında takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Yarışma sonrası estetik operasyon geçiren Baylan, Instagram hesabından müzik dünyasına adım atacağını duyurmuştu:

"Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım."

Almeda son olarak boşanma haberiyle gündeme geldi.

Instagram üzerinden açıklama yapan Almeda Baylan, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"İSTEKLERİ HİÇ BİTMEDİ, DOYMADI"

Almeda, geçen günlerde de şöyle konuşmuştu:

"Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim."