Survivor 2025'in en çok konuşulan isimlerinden Almeda Baylan yarışma sırasında takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.
Yarışma sonrası estetik operasyon geçiren Baylan, geçen günlerde Instagram hesabından müzik dünyasına adım atacağını duyurmuştu:
"Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım."
Almeda son olarak son olarak boşanma haberleriyle gündeme geldi.
"AN İTİBARIYLA BİTMİŞTİR"
Instagram üzerinden açıklama yapan Almeda Baylan, "Ercan ile olan evliliğim an itibarıyla bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.