Survivor yarışmasında tanışan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in ikinci kızları dünyaya geldi. 2022 yılında evlenen çift, bebeklerine Mayda adını verdi. Balaban'ın aile fotoğrafını paylaşmasının ardından İlayda Şeker de kızlarının isminin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
İKİNCİ KEZ ANNE-BABA OLDULAR
Aynı yıl Survivor'da mücadele eden İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yarışma sonrasında başlayan ilişkilerini Kasım 2022'de evlilikle taçlandırmıştı. Çift, ilk kızları İlis'i 10 Temmuz 2025'te kucaklarına almıştı.
İkinci kez kız çocuk sahibi olan Balaban ve Şeker, ailelerinin yeni üyesine Mayda adını verdi. İsmail Balaban, eşi ve kızlarıyla birlikte çekilen ilk aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
MAYDA İSMİNİN HİKÂYESİ ŞAŞIRTTI
Balaban, paylaşımında ikinci kızlarının dünyaya geldiğini şu sözlerle duyurdu:
“Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah.”
İlayda Şeker de doğumun ardından paylaştığı videoda takipçilerinin merak ettiği isim konusuna açıklık getirdi. Şeker, Mayda isminin kendisi ve eşinin isimlerinden oluşturulduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Bebeğimizin isminin anlamını sormuşsunuz. İsmail'in -ma'sı, İlayda'nın -yda'sı... Birleştirince Mayda.”
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MAYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Mayda ismi, ince, narin ve ince yapılı anlamlarıyla kullanılıyor. Zarif bir çağrışım taşıyan isim, İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in kızları için yaptıkları tercihe de ayrı bir anlam katıyor. Çiftin isimlerinden oluşturdukları Mayda, aynı zamanda anne ve babasının isimlerini bir araya getiren özel bir seçim oldu.
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