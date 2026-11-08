MAYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mayda ismi, ince, narin ve ince yapılı anlamlarıyla kullanılıyor. Zarif bir çağrışım taşıyan isim, İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in kızları için yaptıkları tercihe de ayrı bir anlam katıyor. Çiftin isimlerinden oluşturdukları Mayda, aynı zamanda anne ve babasının isimlerini bir araya getiren özel bir seçim oldu.