SURVİVOR AŞKI EVLİLİĞE DÖNÜŞTÜ
Survivor sayesinde tanışan ve aşklarını evlilikle taçlandıran Sude Burcu ile Mert Öcal, anne baba olmak için gün sayıyor.
İlk bebeklerinin heyecanını yaşayan ünlü çift, katıldıkları etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiftin kız bebeklerine vereceği isim ise merak konusu oldu.
SURVİVOR AŞKI EVLİLİKLE TAÇLANDI
Survivor'un dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu, 2022 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.
Survivor All Star 2022 döneminde ilişkileriyle gündeme gelen çift, 2023 yılının eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
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İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR
Sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini takipçileriyle paylaşan Sude Burcu ve Mert Öcal, geçtiğimiz dönemde bebek müjdesi vermişti.
İlk kez anne baba olacak çiftin kız bebek beklediği açıklanırken, Sude Burcu hamilelik sürecinden kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı. Büyüyen karnıyla verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görmüştü.
BEBEKLERİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADILAR
Ünlü çift, birlikte katıldıkları etkinlikte bebeklerinin ismiyle ilgili soruları yanıtladı. Kızlarının ismini henüz açıklamak istemeyen çift, tercihlerini gizli tutmayı tercih etti.
Sude Burcu, "Herkes bizden global bir isim bekliyor ancak Türk bir isim olacak" açıklamasında bulundu.
MERT ÖCAL'DAN ESPRİLİ YANIT
Mert Öcal ise bebeğin ismini neden paylaşmadıklarını esprili bir dille anlattı. Öcal, "Doğuma bir ay kaldı. Biri duyar bizden alır koyar ismi, gerek yok" ifadelerini kullandı.
Anne olmaya hazırlanan Sude Burcu'nun hamilelik heyecanı sosyal medya paylaşımlarına da yansırken, çift kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
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