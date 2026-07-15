BEBEKLERİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADILAR

Ünlü çift, birlikte katıldıkları etkinlikte bebeklerinin ismiyle ilgili soruları yanıtladı. Kızlarının ismini henüz açıklamak istemeyen çift, tercihlerini gizli tutmayı tercih etti.

Sude Burcu, "Herkes bizden global bir isim bekliyor ancak Türk bir isim olacak" açıklamasında bulundu.