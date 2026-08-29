Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Ayşe Yüksel, bir süredir birlikte olduğu Sercan Saray ile hayatını birleştirdi. Maldivler'deki romantik bir evlilik teklifiyle başlayan mutlu birliktelik, aile arasında yapılan sade bir nişan töreninin ardından nikah masasına taşındı.

Çift, ilk kutlamayı Yüksel'in memleketi Düzce'de, yakın akrabalarının katıldığı özel bir geceyle gerçekleştirdi. Bu organizasyonda nikah imzalarını atan ikili, mutluluklarını paylaştı.

'DÜĞÜN DEĞİL ISINMA TURUYDU'

Sosyal medya hesabından gecenin detaylarına değinen Ayşe Yüksel, organizasyonun asıl düğün olmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim için bu aslında bir ön provaydı. Düğünümüz değil; bir nevi kına ve ısınma turu diyebiliriz. Düzceli olduğum için İstanbul'daki törene katılamayacak akrabalarımızı düşünerek memleketimde böyle bir gece düzenlemek istedik."