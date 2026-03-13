Dün akşam yayınlanan Survivor 2026 bölümünde yarışmacılar, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve mavi takımın nefes kesen parkur mücadelesi sonunda ödülü kazanan mavi takım oldu. Yarışmacılar, aileleriyle görüşecek olmanın mutluluğunu yaşarken, ekim ayında annesini kaybeden Barış Murat Yağcı gözyaşlarına hakim olamadı.

BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN HASTALIK AÇIKLAMASI

Oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’i kanser nedeniyle kaybetmişti. İletişim ödülü sonrası duygularını dile getiren Yağcı, “Ben annemi yakın zaman önce kaybettim. Buraya da kafam dağılsın, başka şeylere odaklanayım diye geldim. Bu hastalıkla yıllarca uğraştık” ifadelerini kullandı.

''ÜVEY BABAM BİZE SAHİP ÇIKTI''

Yağcı, ailenin yaşadığı kaybı da şöyle anlattı: “Üvey babam, her zaman bu hastalığın sıçrayacağını bile bile yıllarca annemin yanında oldu ve bize sahip çıktı. Kız kardeşim de daha çok genç. Biz bir anda 4 kişilik bir aileden 3’e düştük.”

''ANNEME HİÇBİR ZAMAN SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEDİM''

Duygusal anlarında annesine olan hislerini paylaşan Yağcı, “Anneme ben hiçbir zaman, onu ne kadar sevdiğimi ya da benim için ne kadar önemli olduğunu belki de çok ifade edemedim. Onun burukluğu ve eksikliği var. Ben önceki iletişim ödülünde burada değildim, oradaki mektubumu alamadım” dedi.

Barış Murat Yağcı sözlerini, “Bugün duygusal olarak çok başka bir yerdeyim. Allah herkesin annesini, babasını ve sevdiklerini korusun. Hayat çok kısa. Kimsenin birbirini kırmasına değecek bir hayat yaşamıyoruz maalesef” diyerek sonlandırdı.