Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut'tu... Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Karabulut sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk'a geçen yıl Paris'te evlenme teklif etmişti.

Romantik anları Instagram hesabından paylaşan Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Çift dün akşam da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Karabulut'u yakın arkadaşları 'Avatar Atakan' lakaplı Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da yalnız bırakmadı.

KAHVEYE SIVI SABUN EKLEDİ

Nişan törenine damga vuran an ise kahve şakası oldu. Avatar Atakan kahveyi hazırlayan Lale Onuk'a takılarak, "Biraz daha tuz koy" diyerek espri yaptı, hatta şaka amaçlı kahveye sıvı sabun ekledi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.