Survivor'da yaşadığı olaylarla sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza, yarışma sonrası ilk kez özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışma sırasında Sercan'ın adasına gitmesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Beyza, İstanbul'a döndüğünde sevgilisi Kerimhan Duman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Genç yarışmacının "Ona evlenme teklifi edecektim" sözleri ise herkesi şaşırttı.

ÖZEL HAYATINDA KRİZ YAŞADI

Survivor'da yarıştığı dönemde Sercan'ın bulunduğu adaya gitmesi nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen Beyza, yarışmadan elendikten sonra yaşadığı özel hayat krizini anlattı.

Sevgilisi Kerimhan ile ayrıldıklarını doğrulayan Beyza, bu ayrılığın kendisini derinden etkilediğini söyledi. Kerimhan için "Hayatımda tanıdığım en iyi insan" ifadelerini kullanan Beyza, ilişkilerinin sona ermesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yarışma boyunca sevgilisini görmeyi hayal ettiğini belirten Beyza, "Adada kaldığım 5 ay boyunca sevgilimi görmeyi bekledim ama hâlâ görmedim. Bittiği için üzgünüm" dedi.

TOPLUM BASKISINDAN DOLAYI AYRILDI

Beyza, ayrılık kararının arkasında Survivor sırasında ortaya çıkan algının etkili olduğunu da öne sürdü. Sercan ile arasında herhangi bir duygusal ilişki olmadığını vurgulayan yarışmacı, sevgilisinin de bunu bildiğini ancak toplum baskısının ilişkiyi yıprattığını ifade etti.

"Sercan ile aramızda bir şey olmadığını biliyor ama toplum baskısından dolayı çocuğa neler söylemişler" diyen Beyza, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların kendisini şaşkına çevirdiğini belirtti.

KERİMHAN'A EVLENME TEKLİFİ EDECEKTİ

En dikkat çeken açıklaması ise evlilik planlarıyla ilgili oldu. Beyza, yarışma öncesinde sevgilisi Kerimhan'a evlenme teklifi yapmayı düşündüğünü açıkladı.

"Evlenme teklifi etmeye karar vermiştim. Arkadaşlarım bununla ilgili benimle dalga geçiyordu. Sercan da sevgilime evlenme teklifi etmeyi düşündüğümü biliyordu" ifadelerini kullanan Beyza, yaşananların ardından ilişkinin sona ermesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Sercan ile ilgili ortaya atılan iddiaları da reddeden Beyza, söz konusu olayın tamamen tesadüf olduğunu belirterek, "Sercan'ı iki ya da üç dakika görmüşümdür. Planlı bir şey değildi. Planlamış olsam bu kadar kötü plan mı olur?" dedi.

Ayrılık sonrası duygusal açıklamalarda bulunan Beyza, Kerimhan'ın hayatında kendisini en rahat hissedebildiği kişi olduğunu ifade ederek, "Bu kişi benim sadece sevgilim değil. Hayatımda yanında kendim olabildiğim tek kişiydi" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.