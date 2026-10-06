Ekran yolculuğuna 2005 yılında başlayan Survivor, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2027’nin 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Ancak yeni sezonun en dikkat çeken gelişmesi başlangıç tarihi değil, yarışmanın konseptinde yapılacak değişiklik olacak.

21 YIL SONRA KONSEPT DEĞİŞİYOR

Survivor, yıllar içerisinde Ünlüler-Gönüllüler, All Star gibi farklı konseptlerle izleyicilerin karşısına çıktı.

2027 sezonunda ise yarışmanın mevcut formatında yeni bir değişikliğe gidilecek. Acun Ilıcalı, yeni konseptin ayrıntılarının henüz netleşmediğini belirterek hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

"HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ"

Yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Ilıcalı, ekip olarak her gün Survivor toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ilıcalı, “Her gün Survivor toplantısı yapıyoruz. Konsept değişecek, yakında belli olur” ifadelerini kullandı.

YENİ FİKİR ACUN ILICALI'DAN ÇIKTI

Konsept değişikliğinin nasıl gündeme geldiğine ilişkin de konuşan Ilıcalı, yeni format fikrinin kendisinden çıktığını söyledi. Ilıcalı, değişiklikle ilgili “Fikir attım ortaya, tüm ekip destekledi” ifadelerini kullandı.