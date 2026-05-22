Survivor’da yayınlanan son bölümde Sercan Yıldırım ile Beyza'nın buluşması dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın ikilinin ağaç altında sohbet ettiğini açıklaması sonrası yarışmacılardan da farklı yorumlar peş peşe geldi.

''HER GELDİĞİNDE BİRİYLE AŞK YAŞIYOR''

Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım’ın ada hayatı boyunca farklı kadın yarışmacılarla yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü. Sercan hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Nagihan, “Sercan, sincap Sercan. Survivor’a her geldiğinde biriyle aşk yaşıyor. Çok flörtöz bir çocuk ve bunu seviyor. Geldiğinde Deniz’e yanaştı. Başka kızlara da yanaşmış. Şimdi de Beyza’ya geldi. Beyza da o ilgiyi seviyor” dedi.

''KESİNLİKLE BİR FLÖRTLEŞME VARDI''

Yarışmacılardan Nefise de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Nefise, “Sercan’la kesinlikle bir flörtleşme vardı ve tek taraflı değildi. Ama ortada tam bir şey yoktu. Karışmadım da o olaya” ifadelerini kullandı.

''YAKIŞIKLILIĞI DESEN YOK''

Nagihan Karadere’nin devam eden açıklamaları ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karadere, “Paylaşılamayan bir erkek konumunda değil. Başarısı desen çok bir başarısı yok, yakışıklılığı desen vaov bir yakışıklılığı yok. Benim göremediğim onların gördüğü ne var?” sözleriyle dikkat çekti.

Programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada izleyiciler ikiye bölünürken, ada içindeki yakınlaşmalar yeni bölümlere dair merakı artırdı.