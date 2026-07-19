Survivor Yunanistan'ın şampiyonu Stavros Floros, yaşadığı talihsiz kazanın ardından aylar sonra ilk kez ülkesine döndü. Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden Floros, Amerika'daki tedavi sürecinin ardından ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

DOMİNİK'TE FECİ KAZA GEÇİRDİ

Survivor Yunanistan çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Stavros Floros, zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaşadığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç yarışmacı, yaklaşık iki aylık kritik tedavi sürecinden geçti. Floros'un sol bacağı diz altından ampute edildi.

AYLAR SONRA AİLESİYLE BULUŞTU

Ameliyat ve rehabilitasyon sürecini Amerika'da tamamlayan Stavros Floros, aylar sonra ülkesi Yunanistan'a döndü.

Havalimanında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından karşılanan Floros için duygusal anlar yaşandı. Genç yarışmacının yakınları, uzun süren ayrılığın ardından gerçekleşen buluşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

ACUN ILICALI ZİYARET ETMİŞTİ

Stavros Floros'un yaşadığı kazanın ardından Acun Ilıcalı da genç yarışmacıyı ziyaret etmiş ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Floros'un tedavisinin bundan sonraki bölümüne ülkesinde devam edeceği öğrenildi. Yaşadığı zorlu sürece rağmen Survivor ailesinden ve hayranlarından destek alan genç yarışmacının dönüşü, Yunanistan'da da geniş yankı buldu.