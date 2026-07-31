Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında yaşadığı kazanın ardından yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Zıpkınla avlandığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir bacağı ampute edilen Floros, uzun süren tedavi sürecinin ardından ülkesine dönmüştü. Genç yarışmacı, evinden yaptığı yeni paylaşımda rehabilitasyon sürecinden bir anı takipçileriyle paylaştı.

DOMİNİK'TE YAŞADIĞI KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Survivor Yunanistan çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Stavros Floros, denizde yaşadığı kaza sonucu ağır yaralandı. Sürat teknesinin çarpmasıyla yaralanan Floros, hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından ameliyat edildi.

Amputasyon operasyonu sonrası ülkesine dönen yarışmacı, bundan sonraki tedavi ve rehabilitasyon sürecine Yunanistan'da devam etmeye başladı.

YÜRÜTEÇLE YÜRÜME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yeni hayatına alışmaya çalışan Stavros Floros, evinden yaptığı paylaşımda yürüteçle yürüdüğü anlara yer verdi. Fiziksel sürecine devam eden Floros, paylaşımında ilerleme kaydetmeye devam ettiğini belirtti.

"İLERLEME KAYDETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Yaşadığı zorlu sürece rağmen motivasyonunu koruyan Stavros Floros, paylaşımının altına "İlerleme kaydetmeye devam ediyorum" notunu düştü.

Genç yarışmacının tedavi süreci ve yeni yaşamına uyum sağlama çabası yakından takip ediliyor.