Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler yarışmasında finale yaklaşılırken, adadaki gerilim giderek artıyor. Son bölümde yaşanan bir tartışma, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
KURGUDA ATILMADI, EKRANLARA YANSIDI
Yarışmada Lina’nın, oyun kaybı sonrası Barış’a yönelik “Bir sonraki sayıda zılgıt çekeceğim” sözlerine Barış, “Ananın …..çek” karşılığını verdi. Bu anlar, kurguda atılmayınca ekranlara yansıdı.
SEREN AY DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ
Öte yandan yarışmada geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay yaşanmıştı. Yarışmacı Seren Ay, Lina’ya yönelik kullandığı “ballı a…” sözü sonrası yarışmadan diskalifiye edilmişti.