Survivor’da gerginlik doruk noktasına çıktı. Engincan, yarışmacı Gözde ile tartışma sırasında kontrolden çıktı; kolundan tutup itti, bağırdı ve kendi üstünü parçaladı. Bu sert hareketler yarışma kamerasına net bir şekilde yansırken, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve izleyicilerden yoğun tepkiler aldı.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İzleyiciler, Engincan’ın bu tavırlarını tartışırken Acun Ilıcalı’nın konseyde vereceği tepki merak konusu haline geldi. Yarışmanın önceki bölümlerindeki gerginliklerle birleşince bu anlar, Survivor tarihinin en konuşulan olaylarından biri olarak kayda geçti.

''BÖYLE KONUŞAMAZSIN''

Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Engincan’ın davranışlarını kınadı:

“Böyle konuşamazsın. Bu programda bir kadınla böyle konuşamazsın! Biz bunu kabul etmiyoruz.”

İKİ ÖDÜLDEN MEN EDİLDİ

Ilıcalı, Engincan’a fiziksel temas ve davranışları nedeniyle iki ödülden men cezası verdi. Engincan ise karara itiraz ederek “Of” diyerek yıkıldı. Survivor Engincan’ın bu tepkisi, izleyiciler tarafından tartışma konusu oldu.