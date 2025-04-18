Survivor'da geçen gün gerçekleştirilen birleşme partisinde kırmızı ve mavi takım, iki gün boyunca kamplarında değil ekibin hazırladığı yerlerdeydi. Ancak bazı yarışmacılar kural ihlali yaptı. Acun Ilıcalı konseyde Pınar ve Almeda’nın kural ihlali yaptığını açıkladı.

Ilıcalı, ikilinin Paskalya'da bir ev partisinin içine girdiğini, eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda'nın düştüğünü söyledi:

"Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde kaldırdık. Rahat şartlarda kaldınız. Birleşme partisinden sonrası günde olmak kaydıyla. Rahat ettirdik diye düşünüyorum ama bizim açımızdan problem var. Konumuz mavi takımla alakalı. Biz bütün iyi niyetimizle yarışmacılarımızı yorduktan sonra aralarda sürprizler yaparak birleşmede de misafir ettik. Niyetimiz biliyorsunuz gayet iyiydi ancak bu kamptan çıkıp giden iki isim var. Birincisi Almeda, ikincisi Pınar."

SÜRGÜN ADASI CEZASI VERİLDİ

Kural ihlali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.