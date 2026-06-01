Stavros Floros, geçirdiği ağır tekne kazasının ardından yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Survivor Yunanistan yarışmasında balık tutarken tekne kazası geçiren yarışmacının bir bacağı ampüte edilmişti. Bacağını kaybetmesine rağmen hayata umutla tutunduğunu vurgulayan Floros, yaşadığı sürecin kendisini daha güçlü bir insana dönüştürdüğünü söyledi.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Geçirdiği tekne kazası sonrası uzun bir tedavi sürecinden geçen Stavros Floros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem son halini paylaştı hem de yaşadıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
''GERÇEK GÜÇ HER DÜŞTÜĞÜNDE YENİDEN AYAĞA KALKABİLMEKTİR''
Kazanın ardından hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Floros, gerçek gücün hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmek olduğunu öğrendiğini belirtti.
Paylaşımında yaşadığı fiziksel kaybın ötesine geçtiğini vurgulayan Floros, artık eskisinden daha güçlü, daha olgun ve daha minnettar biri olduğunu söyledi. İnsanların kendisini yalnızca bir bacağını kaybetmiş biri olarak değil, içinde var olduğunu bilmediği bir gücü keşfetmiş bir insan olarak görmesini istediğini ifade etti.
''AZMİMİ KİMSE ALAMAZ''
"Benden birçok şey alınabilir ama asla azmim, onurum ve devam etme isteğim alınamaz" diyen Floros, yüzündeki gülümsemenin yaşadıklarının kolay olmasından değil, yaşadığı zorlukların umut ve mutluluğunu elinden almasına izin vermemesinden kaynaklandığını dile getirdi.
ASIL HİKAYE ŞİMDİ BAŞLIYOR
Takipçilerinden yoğun destek mesajları alan genç yarışmacı, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:
"Acı çektim, mücadele ettim ve daha güçlü çıktım. Aslında hikâyem şimdi başlıyor."
Floros'un son görüntüsü ve güçlü mesajları, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
