Survivor 2025 yarışmasında adaya erken veda eden yarışmacılardan Efecan Dianzenza, yaklaşık 8 yıldır evli olduğu eşi Duygu Çavdar’dan tek celsede boşandı. Boşanma kararı, Efecan’ın yarışma sırasında bir başka yarışmacı olan Yağmur Banda ile duygusal yakınlık yaşadığı iddiaları sonrasında gündeme oturdu.

AŞK İDDİASINA BANDA'DAN SERT TEPKİ

Boşanma haberinin ardından gözlerin çevrildiği Yağmur Banda, hakkındaki söylentilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Banda, “Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır” diyerek dedikoduları kesin bir dille yalanladı.

Açıklamasında, "Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğüyle ilgilenmiyordum ama olaylar bu noktaya geldi. Bu nedenle hakkımda yazılan tüm kötü yorumları, haksız ithamları şiddetle reddediyorum" ifadelerine yer verdi. Banda ayrıca, aile hayatını ve kişisel sınırlarını korumak adına artık bu konuyla ilgili konuşmayacağını belirtti.

Bazı sosyal medyada kullanıcıları da İzmir'de gördükleri Efecan ve Yağmur'u fotoğraflayıp Blog Yağmuru ve Gossip Pasta sayfalarına gönderdi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA: “ÇOCUK İÇİN DİKKATLİ OLUN”

Efecan Dianzenza'nın avukatı Mehmet Özdil de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Müvekkilimiz Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, karşılıklı anlaşarak evlilik birliğini sonlandırma kararı almış ve bugün yapılan yargılama sonucunda boşanmışlardır. Tarafların müşterek çocuğunun bu süreçten psikolojik olarak zarar görmemesi adına yapılacak yorum ve paylaşımlarda daha hassas ve dikkatli olunması rica olunur" denildi.