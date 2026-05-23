Yarışma sırasında geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Bayhan Gürhan, Survivor macerasına erken veda etmişti. Türkiye’ye dönen ünlü isim, “Survivor benim için tatil gibiydi” sözleriyle dikkat çekti.

AŞIRI KAN KAYBI YAŞAMIŞTI

Survivor 2026’nın en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Bayhan Gürhan, yarışmada yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Türkiye’ye döndü. Oyun sırasında sert şekilde düşerek burnunu çarpan ünlü şarkıcı, yaşadığı aşırı kan kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

SURVİVOR'DA EN AZ 15 KİLO VERDİ

Kazanın ardından operasyon geçiren Bayhan’ın sağlık durumunun risk taşıdığı belirtilmiş ve yarışmaya devam edemeyeceği açıklanmıştı. Survivor’a veda eden Bayhan, TV8 Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulundu:

“Survivor’da en az 15 kilo verdim” diyen ünlü şarkıcı, parkurlarda giderek daha iyi performans göstermeye başladığını ancak yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

''BENİM HAYATIM ZATEN SURVİVOR''

Sağlık durumunun şu an çok iyi olduğunu belirten Bayhan, Survivor deneyimini ise şu sözlerle anlattı:

“Survivor benim için tatil gibiydi. Uzun süredir denize girememiştim, o fırsatı buldum. Benim özel hayatım zaten Survivor’dı, orada da yaşamak istedim.”

A MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ YAZDI

Öte yandan Bayhan, adada kaldığı süreçte A Milli Futbol Takımı için bir marş hazırladığını da açıkladı. “Hazırız Türkiye” sözlerinin geçtiği marşı büyük ölçüde tamamladığını belirten ünlü isim, şarkıyı yayınlayıp yayınlamama konusunda henüz karar vermediğini ifade etti.