Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışma sonrası yaptırdığı estetik operasyonla yeniden gündeme geldi. “Parkurların kraliçesi” olarak anılan Karadere, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Survivor finalinde Nobre ile büyük bir rekabet yaşayan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından estetik operasyon yaptırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven’imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar.”

Karadere’nin doktoruyla yaptığı paylaşımlarda ise sürecin daha kapsamlı bir estetik dönüşümün parçası olduğu gündeme geldi. Ünlü ismin, yarışma sürecinde yüzünde oluşan değişimlerin ardından böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

Karadere’nin takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldığı görüldü.