Olay, Survivor tarihinin en çarpıcı anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Acun Ilıcalı, Mavi Takım'ın kural ihlali yapacağına dair bilgi aldıklarını ve ekibin bu durumu yakaladığını belirtti.

Yarışmanın sıkı kurallarına göre dışarıdan eşya almak veya belirlenen alan dışına çıkmak yasak, ancak bu olay "hırsızlık" suçlamasıyla boyut atladı.

Almeda konseyde suçlamaları kabul ederek, "Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım" dedi. Ancak Batuhan, suçlamaları reddederek, "Bize tuzak kuruldu!" diyerek yapım ekibine sert çıktı. Ilıcalı'nın soğukkanlı yanıtı ise tartışmayı noktaladı: "Almeda itiraf etti."