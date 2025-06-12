2019 yılında evlenen eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi boşanma kararı almıştı. Birkaç kez evlilik terapistine giden çift, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.
Sahra Işık geçen yıl yaptığı açıklamayla bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, bebeklerinin cinsiyetini Paris'te, Eyfel Kulesi önünde öğrendikleri özel bir anla paylaşmıştı.
Bugün gerçekleşen doğumla Sahra Işık, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
Çift, minik oğullarına Pamir ismini verdi.
Sahra Işık oğluyla ilk pozunu da takipçileriyle paylaştı.