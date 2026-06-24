Uzun süre yaşadıkları hakkında konuşmadığını belirten Işık, artık bazı konuları kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını ifade etti. Eski eşiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ünlü isim, ilişkileri boyunca psikolojik baskı gördüğünü ve yaşanan bazı olayların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Işık ayrıca boşanmanın ardından öğrendiği bazı gelişmelerin kendisi için yıpratıcı olduğunu dile getirirken, yaşanan sürecin hem kendi hayatını hem de çocuğunu etkilediğini belirtti. Açıklamalarının ardından konu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

''BUNLAR YAŞADIĞIM OLAYIN FRAGMANI''

Survivor Sahra sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada yaşandığı iddia edilen olayları bir bir anlattı:

''Bunlar yaşadığım olayların fragmanı. Eski eşimin şirketini ben dizilere kiralıyordum. Kızılcık Şerbeti dizisiyle anlaştım ve 4-5 bölüm şirkette çekildi. Kasım, Aralık ve Ocak ayında çekimler oldu. Ne olduysa zaten Ocak ayında başladı. Hayatımın en kötü, en unutulmaz doğum gününü 17 Ocak'ta yaşattı bana. Doğum günümü kutlamayı bırakın; hakaret etti, psikolojik şiddet uyguladı ve bağıra bağıra evi terk etti. Pamir o zaman7 aylıktı. O unutulmaz günde ona şunu söyledim'' diyerek herkesi şoke etti.

''SENDEN BOŞANACAĞIM''

Açıklamalarına devam eden Sahra Işık, ''Bu günü sakın unutma; çünkü ben unutmayacağım. Başlarda boşanmak istemedi ama süreci çok sakinlikle idare ettim ve boşandık.

Boşandıktan sonra duyduğum ve gördüğüm şeyler karşısında şok oldum. Her şey yerine oturdu. Benim anlaştığım, çalıştığım şirketteki dizi oyuncusu beni takipten çıkıp küçük bebeğimin hesabıma kadar engellemiş. Benim sayemde eski eşimle tanışıp ofise gelip ilişkiye başlamışlar. Normalde sezgilerim çok kuvvetlidir, her şeyi hissederim ama açıkçası o dönem tek istediğim, bu adamdan kurtulup çocuğumu huzur içinde büyütmekti. Bu kadın ofise geldiğinde mesajlaşmalarımız duruyor. O kadar sinsi şekilde ilerledi ki ona birçok kez sordum. Birisiyle mi görüşüyorsun?'' O kadar manipülatifti ki, kendinden emin bir şekilde üste çıktı. Kendi kendime söyleyip durdum: ''Sahra, çok yorgunsun, uykusuzsun her şeyden önce ben bu adamı seviyorum bunca yıllık geçmişimizde tanımış olduğum adam bana bunu yapmaz. Sağlıklı düşünemiyorsun. Saçmalama. Melek gibi bir bebeğimiz var, bu kadarı da olmaz.'' cümleleriyle yaşadığı zor süreçlere değindi.





''KREDİ KARTINI İPTAL ETTİRDİ''

Kredi kartının da iptal ettirildiğini açıklayan Işık, ''Bana en zor zamanlarımda bile kendimi sorgulattı. Narsist insanların en büyük özellikleri arasında ne varsa onda vardı zaten. Yaşadıklarım yetmemiş gibi boşandım, çocuğuma odaklandım. Huzur bulmak için çabaladığım o zor süreçte sürekli taciz, sürekli tehdit mesajlarıyla her gün yeni bir strese uyandım. Maddi durumu çok iyi olmasına rağmen benim tüm hakkımı ve emeğini hiçe saydı. Vereceği 3 kuruş iştirak nafakasının bile hesabını tutup faturalar istedi. Yetmezmiş gibi çocuğun ve benim de kullanabileceğim kredi kartını Amerika tatilinden hemen önce iptal ettirdi. Dün çektiği mesajlarda aşağılamak için ''Avukat tutacak paran mı var?'' diye hakaret etti. İliğimle kemiğimle midem bulandı. Kendime çok kızgınım. Bu anlattıklarım, yaşadıklarımın çok ama çok küçük bir kısmı. Kimseyi itibarsızlaştırma çabam yok. Onlar utanmıyorsa benim utanacak hiçbir şeyim yok. Eğer daha fazla üzerime gelinirse, hiç susmadan her şeyi ortaya dökeceğimin bilinmesini istiyorum. '' son noktayı koydu.